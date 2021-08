Dalla Juventus al Milan, passando per l’Inter: chi avrà il miglior portiere?

Dalla Juventus all'Inter: intervistato da La Gazzetta dello Sport, Walter Zenga ha parlato dei portieri della Serie A.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Walter Zenga ha parlato dei portieri della Serie A, a partire da quelli di Juventus e Inter: "Partiamo da un presupposto: non esiste il portiere che non sbaglia mai. Naturalmente nelle valutazioni incidono i momenti in cui vengono commessi gli errori e le grandi parate. La continuità di rendimento è la qualità principale. Szczesny alla Juventus, ad esempio, è un portiere affidabile, dà tranquillità e sicurezza. Come Handanovic: sorrido quando sento dire che è bravo tra i pali. E dove dovrebbe essere bravo un portiere? Le critiche ci sono e ci saranno sempre: fanno parte del gioco. Ma poi un allenatore valuta tante cose, non solo le parate o gli errori".