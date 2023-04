Penalizzazione Juventus / Sentenza: cosa succede adesso? – LIVE

ORE 14.31 - Avv.Clarizi (Juventus) a, all'entrata ha dichiarato: "Sensazioni? Belle". Tieni aperto questo articolo e aggiornalo spesso, per ricevere tutti gli aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO - Meno di un'ora all'inizio. Una piccola nota di colore: l'udienza di oggi sarà aperta ai media, ma col divieto di trasmissione in diretta audio/video.

Giornata cruciale per la Juventus , che alle 14:30 vedrà riunirsi nel Salone d'Onore del Coni, allestito come un tribunale, il Collegio di Garanzia dello Sport a sezioni riunite, che dovrà decidere sulla penalizzazione inflitta al club bianconero dalla Corte d'Appello della FIGC . L'udienza sarà a porte aperte, con il CONI che ha registrato una grande richiesta di accrediti, tanto da dover regolamentare gli accessi.

Dopo l'udienza, il Collegio di Garanzia avrà cinque giorni per esprimere la sua sentenza, che potrebbe arrivare anche in serata. Tre le possibili strade: ricorso respinto e penalizzazione di 15 punti confermata; ricorso accolto senza rinvio e quindi penalizzazione, ed inibizione ai dirigenti, cancellate; oppure ricorso accolto con rinvio della sentenza alla Corte Federale, che avrebbe a quel punto un massimo di 30 giorni per riformulare le pene, considerando che i punti verrebbero restituiti fino alla nuova sentenza.