Juventus, sempre un altro stile: regalo ai tifosi che l’hanno accompagnata a Bodo!

Tra i tifosi della Juventus si sta parlando con sempre più insistenza di quanto accaduto in queste ore... nelle loro caselle email

La Juventus non dimentica chi c’era a Bodo. In queste ore il club bianconero ha inviato una mail di ringraziamento a tutti i tifosi che hanno affrontato neve, gelo polare e chilometri di viaggio pur di essere presenti alla sfida di Champions contro il Bodo/Glimt.

Nel messaggio, dal titolo eloquente “Grazie per esserci stato… Una sorpresa per te!”, la Juve riconosce apertamente lo sforzo dei propri sostenitori: “Affrontare neve e freddo polare non è da tutti”, si legge, con un tono caldo e personale che sottolinea quanto la presenza sugli spalti sia stata apprezzata dalla società anche in condizioni così estreme.

Per trasformare le parole in un gesto concreto, il club ha riservato a questi tifosi uno sconto di 30 euro da utilizzare sull’Official Online Store, valido dal 2 dicembre 2025 al 30 giugno 2026. Un arco di tempo ampio, che permette a ciascuno di scegliere con calma maglie, merchandising e prodotti ufficiali, sentendosi davvero “riconosciuto” per la propria fedeltà.

Un’operazione semplice ma significativa: la Juventus rafforza il legame con chi la segue ovunque, valorizzando il tifo da trasferta e dimostrando attenzione verso chi, nonostante freddo e intemperie, non ha fatto mancare il proprio sostegno. Un piccolo regalo economico, ma un grande segnale di vicinanza tra club e tifosi.