Juventus, Savona: “Il Como ha giocatori di talento in avanti”

Intervistato nel pre partita della sfida di Serie A del Giuseppe Sinigaglia contro il Como, ha parlato il terzino della Juve, Nicolò Savona

Intervistato dai microfoni di DAZN, ha parlato il terzino destro della Juventus, Nicolò Savona. Di seguito le sue risposte alle domande in diretta.

Ti saresti aspettato di diventare un titolare della Juventus?

“No, sinceramente non me lo sarei mai aspettato. Ho esordito in Serie A contro il Como davanti ai nostri tifosi ed è stata una partita e una sensazione indimenticabile per me”.

Ti aspetti un Como aggressivo?

“Si, sicuramente è una squadra cambiata rispetto alla partita d’andata. Sappiamo di andare ad affrontare una squadra molto tecnica, con grandi giocatori di talento, soprattutto davanti. Non sarà sicuramente una partita semplice”.

Oggi sarà presente il CT della Nazionale, Luciano Spalletti: la convocazione in Nazionale è un pensiero?

“Certo, è sempre un motivo d’orgoglio se il CT della Nazionale viene a vedere le nostre partite e, in generale, le partite del nostro campionato. Quindi sicuramente l’obiettivo c’è e ci sarà sempre”.