Juventus, Savona a La Gazzetta: “La Juve sarà sempre casa”

Nicolò Savona si sta mettendo in mostra con la maglia del Nottingham Forest. L’ex Juve, ha trovato anche la gioia del primo in gol in Premier League, andando a segno contro il Manchester United. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha raccontato il suo trasferimento e il rapporto con i suoi ex compagni. Le sue dichiarazioni:

“Mi è capitato di rivederlo più volte nei giorni seguenti, un’emozione incredibile segnare al Manchester United in casa”, ha raccontato Savona, che ha svelato anche i messaggi ricevuti dagli ex compagni alla Juventus: “Mi hanno scritto in tanti, ho legato parecchio con Bremer e Perin. Thiago Motta? Non l’ho sentito, ma ci saranno altre occasioni”.

“La Juventus per me sarà sempre casa, adesso però sono concentrato sul Nottingham Forest, dove sto vivendo un’esperienza bellissima, mi trovo bene con i compagni e l’ambiente inglese mi piace moltissimo”.

Sul trasferimento ha aggiunto: “Nel calcio e nella vita bisogna fare delle scelte, io sono contento della mia, ringrazio la mia famiglia e il mio agente che mi hanno supportato”.

