Juventus-Sassuolo, statistiche e precedenti tra le due squadre

La Juventus, si prepara a tornare in campo per il match di campionato contro il Sassuolo. Gli uomini di Spalletti, dopo l’ottima vittoria ottenuta sul campo dell’Udinese, sono alla ricerca dei tre punti per mantenersi in zona quarto posto e restare in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.
A fare visita alla squadra bianconera, arrivano i neroverdi allenati da Fabio Grosso. Squadra emiliana che al momento si trova in un zona comoda di classifica, ma come ha dichiarato il tecnico proverà a fare la sua gara e a giocarsi le proprie possibilità.
Nel frattempo, la società bianconera, ha analizzato alcune statistiche e precedenti relativa alla gara di domani sera.
Le statistiche del match
Vediamo alcuni numeri a confronto per le due squadre!
- La Juventus è la squadra che ha effettuato sia il maggior numero di recuperi offensivi (230), sia il maggior numero di conclusioni dopo un recupero alto (54) in questo campionato; tuttavia, i bianconeri hanno segnato soltanto due gol da questa situazione di gioco, ovvero la metà rispetto a quelli realizzati dal Sassuolo: quattro, ma con quasi la metà dei tiri (29) rispetto ai piemontesi.
- La Juventus è andata a segno con 18 giocatori diversi in questo campionato e nei maggiori cinque campionati europei solo il Napoli ne conta di più (19); i bianconeri non trovano più marcatori diversi in una singola stagione dal 2011/12 (20 in quel caso).
- La Juventus ha effettuato 487 conclusioni in questo campionato, meno solamente dell’Inter a quota 528 – i bianconeri inoltre sono secondi solo ai nerazzurri anche per numero di legni colpiti (17 v 19).
- La Juventus ha effettuato 444 cross su azione in questo campionato, meno solo dell’Inter (510); il Sassuolo è la squadra che ne conta invece meno di tutte (251).
- Il Sassuolo non pareggia da 11 partite di campionato (5V, 6P) – è la serie in corso più lunga tra le squadre presenti in questa Serie A – dopo che aveva chiuso in parità tre delle quattro precedenti (1P); l’ultimo segno ‘X’ degli emiliani nel massimo torneo risale alla prima sfida del 2026 nel derby contro il Parma.
Juventus-Sassuolo, i precedenti
- La Juventus è la squadra contro la quale il Sassuoloha perso il maggior numero di partite in Serie A – 16 sulle 23 totali (4V, 3N) – e quella contro cui gli emiliani hanno incassato più reti (55) nel massimo campionato.
- Perfetto equilibrio nelle ultime quattro sfide tra Juventus e Sassuolo in Serie A, con due successi per parte; i bianconeri hanno vinto le due più recenti con un punteggio complessivo di 6-0, i neroverdi le due precedenti con uno score totale di 5-2.
- La Juventus ha segnato almeno due gol in 17 partite su 23 contro il Sassuolo in Serie A, il 74%: tra le squadre attualmente nel massimo campionato i bianconeri hanno fatto meglio solo contro il Pisa (75%, 12/16).
- Il punteggio più frequente tra Juventus e Sassuolo in Serie A è il 3-1 in favore dei bianconeri, finale di cinque incontri, il più recente dei quali il 12 maggio 2021 (Rabiot, Ronaldo, Raspadori e Dybala a segno in quel caso).
- La Juventus ha segnato tre gol nelle ultime due gare casalinghe contro il Sassuolo in Serie A e non ha mai realizzato almeno altrettante reti per tre gare interne di fila contro i neroverdi nella competizione (già due consecutive tra 2016 e 2018: 3-1 e 7-0).
- Una delle tre sconfitte peggiori del Sassuolo in Serie A è arrivata proprio contro la Juventus, nel 2018: 7-0, come contro l’Inter sia nel 2013 che nel 2014.