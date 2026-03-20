Juventus-Sassuolo, statistiche e precedenti tra le due squadre

La

Juventus

è la squadra che ha effettuato sia il maggior numero di recuperi offensivi (230), sia il maggior numero di conclusioni dopo un recupero alto (54) in questo campionato; tuttavia, i bianconeri hanno segnato soltanto due gol da questa situazione di gioco, ovvero la metà rispetto a quelli realizzati dal

Sassuolo

: quattro, ma con quasi la metà dei tiri (29) rispetto ai piemontesi.