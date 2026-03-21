Juventus-Sassuolo, Spalletti così su Vlahovic nel pre-partita Sky

Luciano Spalletti ha risposto così su SKY alla domanda per quanto riguarda l'impiego di Vlahovic in questa partita

Spalletti: “Vlahovic? Bisognerà vedere le necessità del secondo tempo. Sta facendo benissimo, ha esibito subito il suo marchio di fabbrica ovvero scatto bruciante e tecnica nello stretto. Siamo stati in dei periodi senza centravanti, oggi ne abbiamo 4 in panchina: bisognerà vedere quale sarà la necessità nel secondo tempo”