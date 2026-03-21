Juventus-Sassuolo, Spalletti così nel pre-partita di DAZN

Luciano Spalletti ha parlato così nel pre-partita di Juve-Sassuolo. Il tecnico toscano ha risposto a tante domande oltre quelle su Vlahovic.

Luciano Spalletti ha risposto così nel pre-partita di DAZN:

“Come va? Quando siamo in uno stadio come questo e circondati da questo affetto, siamo nel momento più bello di questa professione. Le insidie di questa gara? Quello che ha creato il suo allenatore, che ha dato un’identità precisa. Loro sono una delle squadre più forti quando recuperano palla, dobbiamo stare ordinati, anche se dobbiamo attaccare e fare gol. Bisogna essere bravi sulle preventive, anche se dobbiamo prendere rischi. Ma se i rischi li conosci, diventano meno rischi” – ha spiegato Spalletti a Dazn. Sul tridente leggero: “Boga sta facendo benissimo, ha uno scatto bruciante e tecnica nello stretto. È stata una sopresa, perché tutti mi diceva che punta non ci aveva giocata. Ha uno scatto fulminante e dobbiamo innescarlo bene, anche se deve venire a relazionarsi con la squadra. Ma avere tre punti che saltano l’uomo mi garba”. Poi ha concluso: “Se Vlahovic ha qualche minuto? Ora in attacco abbiamo l’imbarazzo della scelta, ne abbiamo tanti in panchina. Bisogna vedere in base alle necessità della partita”.