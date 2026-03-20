Juventus-Sassuolo a rischio? Neroverdi decimati dalla pertosse

La prossima partita della Juventus contro il Sassuolo potrebbe non giocarsi. La formazione emiliana è stata contagiata dalla pertosse.

Luciano Spalletti affronterà il Sassuolo di Fabio Grosso nel prossimo turno di Serie A. La partita è stata programmata per sabato 21 marzo, con calcio d’inizio alle 20:45. La sfida, però, potrebbe essere rinviata. Il Sassuolo ha infatti individuato un focolaio di pertosse all’interno della squadra.

Cos’è la pertosse?

La pertosse è un’infezione batterica altamente contagiosa causata dal batterio Bordetella pertussis. Inizialmente sembra una semplice tosse, ma nel corso dei giorni diventa sempre più violenta e prolungata. Può durare da poche settimane a mesi interi, e può colpire tutte le età. Nella fase dei neonati è chiamata anche “Tosse dei 100 giorni” vista la sua durata di 6-10 settimane.

Nella squadra del Sassuolo è stato individuato un caso accertato, ma anche cinque sospetti, con sintomi riconducibili alla pertosse. La rosa è ridotta, ed è stata avvisata tempestivamente la Lega Serie A.

Il comunicato del Sassuolo

“Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra”. Con queste parole inizia una nota del Sassuolo in cui si comunica di aver riscontrato un caso di pertosse all’interno del gruppo squadra.

Il club neroverde ha continuato comunicando che sono state prese tutte le precauzioni necessarie, isolando sia il caso accertato, sia i sospettati. “I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi“.

Sono arrivate anche le parole dell’allenatore Fabio Grosso, che poco fa si è espresso così in conferenza stampa: “È stata una settimana un po’ particolare, abbastanza difficile. Giorno dopo giorno abbiamo rimodellato i vari piani, sperando di non doverli più rimodellare. Ci prepariamo a questa fara provando a farla diventare un’opportunità per i ragazzi che abbiamo a disposizione”.

Juventus-Sassuolo è a rischio?

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la partita dovrebbe giocarsi regolarmente e non sarebbe a rischio rinvio. La partita si giocherà, a meno di nuovi e numerosi contagi. La Juventus ospiterà all’Allianz Stadium il Sassuolo, per quanto decimato dalle assenze. Le due squadre scenderanno in campo domani sera, alle 20:45.