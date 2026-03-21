Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida tra Juventus e Sassuolo. Scopriamo insieme le scelte dei due allenatori.

Ecco le scelte di Luciano Spalletti in vista della sfida contro il Sassuolo, che conferma Perin e Boga dal primo minuto. C’è anche Thuram, che era stato fermato da un problema alla caviglia contro l’Udinese ma ha recuperato ed è subito titolare.

Juventus (4-3-3): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram, Coincecao, Coincecao, Boga, Yildiz. All. Spalletti.

A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, David, Cabal

In casa Sassuolo diverse novità di formazione. Neanche in panchina Matic e Thorstvedt, probabilmente tra i contagiati dalla pertosse. Non è titolare ma va in panchina, invece, Laurientè, sostituito da Volpato.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Konè, Bakola, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Volpato. All. Grosso

A disposizione: Satalino, Zacchim Doig, Nzola, Romagna, Moro, Frangella, Lipani, Iannoni, Laurientè, Pedro Felipe