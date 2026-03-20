Juventus-Sassuolo, Grosso in conferenza: “Sappiamo che sarà difficile ma ci vogliamo provare”

Le parole di Fabio Grosso alla vigilia della sfida di domani contro la Juventus. Per il tecnico neroverde, domani servirà una grande prestazione e un pizzico di fortuna per riuscire ad ottenere punti.

L’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Affrontiamo una squadra forte e in salute, con tanti interpreti bravi che ha grandissime qualità. Partita difficile, per noi si è aggiunta qualche altra complicazione. Settimana particolare, abbastanza difficile, perché giorno dopo giorno abbiamo rimodellato i vari piani e speriamo di non doverlo più fare. Ci prepariamo a questa gara con i ragazzi a disposizione, ma abbiamo dei ragazzi in grado di poter fare partita, sappiamo che sarà difficile ma abbiamo voglia di cogliere questa opportunità, cercando di fare gara piena.

I cambi nel match contro il Bologna? “Io riesco spesso a portare la cosa positiva. Abbiamo affrontato una squadra che ha dimostrato di avere delle qualità. Nel secondo tempo eravamo sotto nel punteggio a differenza della gara con la Lazio, quindi la modalità di ingresso è stata migliore, a differenza di Roma dove i subentrati dovevano riuscire a resistere ai giri alzati della Lazio. Chi è entrato domenica è stato bravo perché abbiamo creato i presupposti per pareggiare ma è stata una gara che ha dato degli spunti importanti e abbiamo cercato fino alla fine di acciuffarla senza riuscirci”.

Il ritorno allo Stadium da avversario, come lo vivrai? “Sarei voluto arrivare in condizioni diverse ma è la prima volta che torno a casa. Qui ho trascorso degli anni bellissimi, sia da giocatore, che da allenatore nel settore giovanile. Parliamo di una società di primissimo livello e sono stato contento di averne fatto parte”.

La gara d’andata ha insegnato qualcosa? “C’è bisogno di una grande prestazione di tutti e c’è bisogno che gli avversari non stiano nel loro momento migliore e sicuramente servirà anche un po di fortuna. All’andata la Juve era in un buon momento, noi abbiamo incontrato delle difficoltà. L’obiettivo è incidere sulla nostra prestazione perché bisognerà avere grande forza”.

É una Juve più pericolosa quando gioca con il falso nove? “La loro modalità è abbastanza chiara, il modulo rimane simile anche muovendo i giocatori di qualche metro, cercano di preparare l’azione per creare questi uno contro uno laterali o degli attacchi alla profondità quindi i riferimenti sono pochi. Quando gioca la punta forse per assurdo diventa l’unico riferimento perché gli altri riescono a interscambiarsi la zona per poi riconoscere il compito. L’allenatore è di primissimo livello e gli faccio i complimenti ma penso non ce ne sia bisogno. È una squadra che ha delle conoscenze chiare, ci sono le difficoltà, e dobbiamo andare in campo per esaltare le nostre perché anche noi abbiamo delle qualità da mettere in campo”.