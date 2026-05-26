La Juventus, archiviata la delusione per piazzamento al sesto posto in classifica, è chiamata ora a programmare nel migliore dei modi la prossima stagione. Il primo passo da compiere sarà quello di prendere delle decisioni in merito agli assetti societari. Dopodiché, la dirigenza sarà pronta per operare in sede di mercato e avrà l’obiettivo di regalare a mister Spalletti innesti importanti.

Il commento di Gianni Balzarini

In merito alla situazione dell’aspetto societario, si è pronunciato Gianni Balzarini tramite un video su YouTube. Leggiamo le sue parole:

"Qui si tratta di capire dove e come si vuole arrivare a quel punto lì, come direbbe Spalletti, quel punto lì. Dicevo, ci sarà una riunione plenaria. Spalletti non ha fatto passi indietro e non ne farà. Comolli non sembra intenzionato a fare passi indietro e quindi non ne farà.

E quindi il compito di John Elkann quale sarà? O di riarmonizzare parti che un po' tanta armonia l'hanno persa ultimamente, oppure decidere con chi dei due andare avanti, se con Spalletti e sembra il più fortemente indiziato o con Comolli che sembra quello maggiormente esposto a critiche. Sarà una settimana importante, la definiamo decisiva”.