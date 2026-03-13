Juventus, sarà Conceiçao a presentare la gara contro l’Udinese

Sarà l’esterno portoghese a presentare la gara di domani contro i friulani. La conferenza stampa avrà inizio alle ore 14:00.

Luciano Spalletti non presenterà la sfida di domani sera contro l’Udinese. In conferenza stampa, come è accaduto più volte nell’ultimo mese, al posto del tecnico si presenterà un giocatore. Dopo Manuel Locatelli e Pierre Kalulu sarà il turno di Francisco Conceiçao, che risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle ore 14:00.