Juventus-Salernitana, le formazioni ufficiali: dal 1′ c’è Kean

Tutto pronto per la sfida tra Juventuse Salernitana, match della 36esima giornata di campionato. I bianconeri, in cerca della qualificazione alla prossima Champions League, devono ottenere i tre punti per chiudere il discorso. D'altro canto, i granata, già retrocessi in Serie B, proveranno a dar fastidio, per onorare al meglio queste ultime giornata di campionato. Per la Vecchia Signora solito assetto, con l'unica sorpresa di Moise Kean, al rientro dal primo minuto dopo tanto tempo.