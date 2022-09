Juventus-Salernitana: designato l’arbitro della partita

La squadra bianconera torna in campo in campionato nella partita in programma contro la squadra granata tra le mura amiche dell'Allianz stadium

La Juventus ha perso la partita d'esordio in ChampionsLeaguecontro il PSG per 2-1. I bianconeri hanno subito nel primo tempo le sfuriate della squadra francese, capace di portarsi sul 2-0 grazie alla doppietta di Mappe, per poi rispondere nella ripresa con il gol di McKennie e con una prestazione per la quale la squadra di Massimiliano Allegri avrebbe meritato il pareggio.

Ora i bianconeri torneranno a giocare in campionato, dove sono attesi dalla partita valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri giocherà contro la Salernitana nella partita in programma domenica sera all'Allianz Stadium, per la quale è stato designato il direttore di gara. La partita verrà arbitrata da Matteo Marcenaro, con il fischietto della sezione di Genova che sarà coadiuvato dagli assistenti Scarpa e Trinchieri, quarto uomo Sozza. Al VAR agirà Banti, AVAR Meli.

Queste le altre designazioni per la sesta giornata di campionato, che prenderà il via sabato alle 15 con il match tra Napoli e Spezia.

NAPOLI – SPEZIA Sabato 10/09 h. 15.00

SANTORO

MARGANI – D’ASCANIO

IV: VOLPI

VAR: VALERI

AVAR: PRENNA

INTER – TORINO Sabato 10/09 h. 18.00

AYROLDI

CECCONI – BERCIGLI

IV: DOVERI

VAR: DI BELLO

AVAR: BINDONI

SAMPDORIA – MILAN Sabato 10/09 h. 20.45

FABBRI

LIBERTI – DEL GIOVANE

IV: MASSA

VAR: ABISSO

AVAR: LONGO S.

ATALANTA – CREMONESE h. 12.30

COLOMBO

SCHIRRU – DI GIACINTO

IV: GUALTIERI M.

VAR: GUIDA

AVAR: PRETI

BOLOGNA – FIORENTINA h. 15.00

ORSATO

LO CICERO – PAGLIARDINI

IV: ZUFFERLI

VAR: MAGGIONI

AVAR: MUTO

LECCE – MONZA h. 15.00

PAIRETTO

CARBONE – GIALLATINI

IV: MIELE G.

VAR: DI MARTINO

AVAR: PAGANESSI

SASSUOLO – UDINESE h. 15.00

CAMPLONE

ALASSIO – PAGNOTTA

IV: GIUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MARCHETTI

LAZIO – H. VERONA h. 18.00

IRRATI

ROSSI L. – PERROTTI

IV: BARONI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VALERIANI

JUVENTUS – SALERNITANA h. 20.45

MARCENARO

SCARPA – TRINCHIERI

IV: SOZZA

VAR: BANTI

AVAR: MELI

EMPOLI – ROMA Lunedì 12/09 h. 20.45

MARINELLI

DI IORIO – AFFATATO

IV: PEZZUTO

VAR: CHIFFI

AVAR: GALETTO