Calciomercato Juventus – Scaricato, Cherubini pensa al clamoroso ritorno

Non si può di certo dire che la dirigenza della Juventus non abbia fatto il possibile per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri. I volti nuovi alla Continassa sono parecchi e tutti di grandissimo livello. A guardare il bicchiere mezzo vuoto si ragiona sul fatto che i risultati avrebbero potuto essere migliori in questo avvio di stagione. Volendo guardare mezzo pieno, c'è da registrare l'imbattibilità della Vecchia Signora nelle prime 5 gare di campionato.