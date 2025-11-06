Juventus, Sabatini su Spalletti:” Sono convinto che farà molto bene”

Walter Sabatini è convinto che Spalletti, riuscirà a svolgere un ottimo lavoro sulla panchina bianconera. Leggiamo le sue parole.

Walter Sabatini, intervistato da”Oggisportnotizie.it”, ha parlato in merito alla scelta della Juventus di affidarsi a Luciano Spalletti. Qui sotto un’estratto della sua intervista:

Cosa pensa di Spalletti alla Juventus? “È un condottiero, la tirerà fuori dalla situazione in cui si era messa con Tudor, che aveva lavorato bene ma non è stato molto fortunato.

Cosa ci dicono le prime partite di Spalletti sulla panchina bianconera? Una squadra con una prima visione di identità e io sono convinto che lui farà molto bene. La compatibilità di Spalletti con la rosa bianconera? Ammesso che non sia perfetta per Spalletti sarà lui che si adeguerà alla rosa che ha. Un’allenatore per primo dovere ha prendere i giocatori e metterli tutti allo stesso livello e lui lo sa bene e non viceversa.



II nuovo ruolo di Koopmeiners in difesa che ne pensa ? Koopmeiners viene impiegato in un ruolo diverso ma mi sembra che si trovi a suo agio anche ieri sera ha fatto una buonissima partita”.