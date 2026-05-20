In un’intervista concessa ai microfoni di Tuttosport, Walter Sabatini, ha parlato del momento negativo che sta vivendo la Juventus e gli attriti all’interno della dirigenza bianconera. Leggiamo le sue dichiarazioni.

Le parole di Walter Sabatini

“Alla Juventus è sicuramente mancato un qualcosa, a partire dalla struttura fino ad arrivare alla giusta mentalità. Sicuramente in questo momento sono venuti meno i giocatori più rappresentativi, ma non possiamo pensare che Yildiz o Conceiçao possano risolvere ogni partita.

Ha poi aggiunto sulla dirigenza: "Per me Spalletti, a prescindere dalla qualificazione o meno in Champions League, non va messo in discussione. Di sicuro il mercato estivo della Juve è stato sbagliato in larga parte: è normale che la proprietà bussi alla porta di chi ha speso i soldi chiedendo spiegazioni, mi sembra una dinamica accettabile.

Anche perché non va dimenticato il lavoro del tecnico da quando ha preso le redini della squadra. Se hai sbagliato tutto, cambi. Penso che lo faranno anche alla Juve. Luciano lo sa, magari daranno anche il tempo a Comolli di rimettere mano a tutto, ma non voglio dare suggerimenti a nessuno. Elkann saprà benissimo cosa fare".