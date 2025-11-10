Juventus, Sabatini a Pressing:”Spalletti ha avuto poco tempo per fare dei cambiamenti”

Le dichiarazioni di Sandro Sabatini sulla Juventus durante la trasmissione Pressing. Da Spalletti al mercato sbagliato.

Nel corso della trasmissione Pressing, l’opinionista Sandro Sabatini si è soffermato sulla Juventus, parlando del nuovo allenatore e delle scelte sbagliate nelle ultime sessioni di calciomercato. Le sue parole:

“La bravura e le capacità di Spalletti sono indiscutibili ma il tempo che ha avuto a disposizione è indiscutibilmente poco perché ha fatto un paio di allenamenti di rifinitura e basta. Però è discutibile la forza della squadra.

Mercato sbagliato? Potete fare tutti i conti, questa è una squadra che dal gennaio in cui arrivano Djalo e Alcaraz ha inanellato una serie di acquisti e cessioni sbagliati, se ne salvano pochi. Spalletti riparte da McKennie che può fare più ruoli, da Koopmeiners ritagliandogli un altro ruolo, Openda e David costano più di Vlahovic che però è l’unico giocatore da Juventus. Conceicao è costato uno sproposito, Yildiz ha le oscillazioni del 20enne, Locatelli non è un regista che invece manca da quando è andato via Pjanic”.