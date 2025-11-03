Juventus, Rui Borges a Sport Tv:” Le qualità dei bianconeri sono ben evidenti a tutti”

Rui Borges, intervistato da Sport Tv, ha parlato in merito alla gara di domani, dove lo Sporting affronterà la Juventus.

L’allenatore dello Sporting Lisbona, ha parlato a Sport Tv, in occasione della gara di Champions League contro la Juventus. Di seguito un’estratto delle sue dichiarazioni:

Che si aspetta dalla Juventus? “Che si mantenga all’interno di quelli che sono i suoi obiettivi. È una squadra molto matura, probabilmente una delle squadre con più presenze nella competizione. Le sue qualità sono evidenti a tutti. Inoltre un cambio di allenatore porta sempre a un impegno diverso. Abbiamo a disposizione soltanto una partita del mister Spalletti da analizzare”.

Cosa pensa del periodo dello Sporting? “Non mi piace pensare molto alle fasi della stagione. Mi concentro sul prossimo impegno. È chiaro, che stiamo migliorando e stiamo mostrando una grande capacità nel gioco offensivo. Credo che sarà motivata al punto giusto per offrire una grande prestazione”.

Vincere per la prima volta in Italia ? “Credo di sì. Dobbiamo cercare il modo di avere sempre più motivazioni. Vincere in Italia non è mai accaduto, può segnare la storia di questa squadra. È un qualcosa che deve motivare i giocatori”.