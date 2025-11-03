Juventus, Rui Borges a Sport Tv:” Le qualità dei bianconeri sono ben evidenti a tutti” - JuveNews.eu
Juventus, Rui Borges a Sport Tv:” Le qualità dei bianconeri sono ben evidenti a tutti”

Stefania Palminteri
3 Novembre, 15:43
Rui Borges, intervistato da Sport Tv, ha parlato in merito alla gara di domani, dove lo Sporting affronterà la Juventus.

L’allenatore dello Sporting Lisbona, ha parlato a Sport Tv, in occasione della gara di Champions League contro la Juventus. Di seguito un’estratto delle sue dichiarazioni:

Che si aspetta dalla Juventus?Che si mantenga all’interno di quelli che sono i suoi obiettivi. È una squadra molto matura, probabilmente una delle squadre con più presenze nella competizione. Le sue qualità sono evidenti a tutti. Inoltre un cambio di allenatore porta sempre a un impegno diverso. Abbiamo a disposizione soltanto una partita del mister Spalletti da analizzare”.

Cosa pensa del periodo dello Sporting?Non mi piace pensare molto alle fasi della stagione. Mi concentro sul prossimo impegno. È chiaro, che stiamo migliorando e stiamo mostrando una grande capacità nel gioco offensivo. Credo che sarà motivata al punto giusto per offrire una grande prestazione”.

Vincere per la prima volta in Italia ?Credo di sì. Dobbiamo cercare il modo di avere sempre più motivazioni. Vincere in Italia non è mai accaduto, può segnare la storia di questa squadra. È un qualcosa che deve motivare i giocatori”.

