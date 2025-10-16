Juventus, Rugani ora può rinnovare

L'agente di Daniele Rugani oggi si è recato alla Continassa. Possibile un'incontro con la società per discutere il rinnovo di contratto del difensore.

L’infortunio di Gleison Bremer è sicuramente stata una pessima notizia in casa Juventus. Igor Tudor, dovrà fare ora attente valutazioni su chi sarà il sostituto del difensore brasiliano. Per rimpiazzare Bremer al momento ci sarebbe un ballottaggio tra Daniele Rugani e Federico Gatti. Proprio per Rugani, questa potrebbe essere un’occasione da sfruttare se vorrà guadagnarsi una maglia da titolare. Nella precedente partita disputata contro il Milan, il difensore toscano ha giocato una partita pulita e attenta, per tale motivo il tecnico croato starebbe pensando di riconfermarlo.

Rinnovo in vista?

Daniele Rugani ha il proprio contratto in scadenza a giugno 2026. La Juventus vorrebbe continuare il rapporto con il calciatore e, starebbe valutando l’idea di prolungare il contratto con il difensore. Come riportato da “SkySport“, oggi alla Continassa è presente l’agente del giocatore. Sicuramente un primo segnale positivo verso un possibile rinnovo di contratto. Quel che è certo, è che in questo periodo caretterizzato dall’assenza di Bremer, Rugani dovrà giocarsi al meglio le sue opportunità.