Juventus – Il futuro di Cristiano Ronaldo tra MLS, Sporting e…. PSG

Quale sarà il futuro di CR7? L'attaccante portoghese è destinato a lasciare la Juventus a fine stagione, poi 3 diverse possibilità.

Cristiano Ronaldo è un fuoriclasse di livello internazionale, i suoi numeri alla Juventus parlano da soli: 101 gol e 22 assist in 133 presenze. Nonostante l'età che avanza, l'attaccante portoghese non sembra cedere di un millimetro. Una vera e propria macchina perfetta. Il suo percorso alla Juventus sembra però giunto al capolinea. Alcuni pensavano che CR7 avrebbe potuto lasciare l'Italia già nel corso di questa estate, ma a poco più di una settimana dall'inizio del campionato, questa ipotesi sembra ormai naufragata. Cristiano Ronaldo vestirà la casacca bianconera per tutta la prossima stagione, fino alla fine del suo contratto, in scadenza a giugno 2022. E poi?

Il futuro del fuoriclasse portoghese è ancora tutto da definire. Lo scoglio più grande riguarda l'ingaggio: quante squadre sarebbero disposte ad offrire una cifra simile a quella che l'attaccante percepisce a Torino? Quasi nessuno. In un periodo di crisi economica come questo, nessuna squadra potrebbe pensare di pagare un contratto faraonico da 31 milioni di euro all'anno... tranne il PSG. Il club parigino sembra non conoscere crisi e nel corso di questa estate ha potenziato la rosa con acquisti di spessore. L'ultimo, ma non per importanza, è un certo Lionel Messi. Il fantasista argentino si è trasferimento a parametro zero al PSG, dopo la fine del suo contratto con il Barcellona. Una situazione molto simile a quella di Cr7. Quest'opzione sarebbe estremamente interessante, con la squadra francese che sogna l'attacco stellare Neymar, Mbppe, Ronaldo e Messi. Da lasciare a bocca aperta.