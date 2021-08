Fonte, la proposta a Ronaldo: “Vieni al Lille”. E il portoghese se la ride..

Siparietto tra i due compagni di Nazionale

redazionejuvenews

La Juventus sta preparando alla Continassa la nuova stagione, che domenica 22 agosto prenderà il via dalla Dacia Arena, dove i bianconeri sono attesi dall'Udinese per iniziare la nuova Serie A. Prima della sfida contro gli uomini di Gotti, la squadra di Massimiliano Allegri è attesa sabato sera dall'ultima amichevole pre campionato, che verrà disputata contro l'Atalanta: per l'occasione l'Allianz Stadium verrà riaperto al 50% della capienza, con la corsa al biglietto che è già iniziata, per tornare a sostenere dal vivo la squadra. I bianconeri aspettando ancora i rinforzi dal mercato, che entro questa settimana dovrebbe subire la sterzata decisiva: venerdì Cherubini si incontrerà con la dirigenza del Sassuolo per continuare la trattativa per Locatelli, che dovrebbe sbloccarsi proprio a ridosso dell'ultimatum dato dai bianconeri. Il giocatore vuole vestire bianconero, e i neroverdi, dopo i muri alzati nelle scorse settimane, sono pronti ad accontentare il giocatore e la squadra bianconera.

Oltre a Locatelli, in settimana si arriverà anche al rinnovo di Paulo Dybala, il cui agente era presente oggi alla Continassa per parlare con la dirigenza bianconera. Entro la fine del mercato poi, potrebbero esserci nuovi colpi, ma solo nel caso di altre uscite. Mentre la Juve fa i conti con suo mercato, il Europa in PSG, dopo un mercato stellare, ha piazzato la ciliegina sulla torta, ingaggiando Leo Messi, appena svincolato dal Barcellona. L'arrivo della Pulce in Ligue 1 ha già sortito i primi effetti, come dimostrato dalla richiesta di Josè Fonte.

Il difensore del Lille e compagno di nazionale nel Portogallo di CR7 avrebbe infatti scritto al portoghese per giorni, cercando di convincerlo a raggiungerlo in Francia, in modo da consentire ai tifosi francesi di godersi la sfida tra lui e Messi: "Gli mando un messaggio per venire a Lille ogni giorno! Ha risposto solo 'ah ah ah'", ha rivelato a TalkSport il giocatore, con Ronaldo che dal canto suo non vede l'ora di iniziare la quarta stagione in bianconero.