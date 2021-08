101 gol in 134 partite, tutti i numeri di Cristiano Ronaldo alla Juventus

Cristiano Ronaldo è pronto a lasciare la Juventus. Per lui numeri da vero extraterrestre con la maglia bianconera, in campo e non.

redazionejuvenews

Tre anni fa Cristiano Ronaldo metteva per la prima volta piede a Torino. Nell'estate 2018, la Juventus acquistava il fuoriclasse portoghese per la bellezza di 117 milioni di euro. Un acquisto incredibile, inaspettato, che ha completamente cambiato il volto del club bianconero, uno spartiacque che ha creato un pre e post CR7. Ora, a pochi giorni dalla fine dell'estate, l'ex Real Madrid è con le valigie in mano, pronto a volare in Inghilterra alla corte di Pep Guardiola. Dopo settimane di voci, smentite e malumori, la Juventus perde una delle sue stelle più brillanti. Ora i bianconeri saranno costretti a cercare un suo rimpiazzo, compito alquanto arduo.

11508 minuti giocati, 134 partite, 101 gol, 22 assist, 2 Scudetti, 1 Coppa Itali e 2 Supercoppe italiane, questi sono i numeri da alieno di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. Il fuoriclasse portoghese in questi anni in bianconero, nonostante l'età ha dimostrato tutto il suo valore. Tanti, tantissimi gol e giocate di classe che rimarranno negli annali del calcio italiano. Come non ricordare il gol di testa contro la Sampdoria, quando Cristiano colpì la palla a 2,56 m dal terreno. Un vero e proprio extraterrestre. Ma l'impatto di CR7 sulla Juventus e sulla Serie A non può e non deve essere misurato soltanto sul terreno di gioco. L'arrivo di Ronaldo a Torino ha portato visibilità e ricavi altissimi a tutte le squadre italiane, facendo crescere l'appeal del campionato italiano anche all'estero.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport: "Nella prima stagione, 2018-19, i ricavi caratteristici sono aumentati di 58 milioni, con gli introiti da stadio passati da 60 a 74 milioni, il segmento commerciale da 126 a 170 di cui 44 dal merchandising grazie al raddoppio delle maglie vendute (1 milione). L’anno successivo sono entrati in vigore i nuovi contratti di sponsorizzazione di maglia: Adidas è volato da 23 a 51 milioni, Jeep da 17 a 42 (poi 45). La Juve è riuscita a incrementare la sua visibilità internazionale, come dimostrano il seguito più che raddoppiato sui social (dai 50,4 milioni di follower nel giugno 2018 agli attuali 113,2)".