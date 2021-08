Juventus, chi sarà il sostituto di Ronaldo? Tutti i nomi: da Kean fino a Icardi

Cristiano Ronaldo lascerà la Juventus. Dopo i molti malumori che hanno portato alla panchina contro l’Udinese, il fuoriclasse portoghese ha deciso di cambiare aria ed è pronto a vestire la maglia del Manchester City. Ora la dirigenza...

Cristiano Ronaldo lascerà la Juventus. Dopo i molti malumori che hanno portato alla panchina contro l'Udinese , il fuoriclasse portoghese ha deciso di cambiare aria ed è pronto a vestire la maglia del Manchester City. Ora la dirigenza bianconera avrà due ardui compiti: chiudere definitivamente la trattativa con la squadra inglese e andare alla ricerca di un sostituto di CR7. Nonostante Cristiano abbia già svuotato gli armadietti e sia pronto a partire, la squadra di Pep Guardiola non ha ancora formalizzato un'offerta alla Juventus e sta ancora trattando con l'attaccante per quanto riguarda il suo contratto. Primo di poter pensare a comprare, sarà necessario vendere, ma il tempo stringe.

Chi potrebbe essere il sostituto di CR7? Dagli studi Sky Sport, Gianluca di Marzio ha rivelato: “La prima scelta sarebbe stata Gabriel Jesus nell’ambito dell’operazione, ma Guardiola non ha dato il via libera alla cessione. Un tentativo è stato fatto per Icardi, ma senza grandi risultati per ora. Mauro vuole rimanere, soprattutto se Mbappé dovesse andare al Real. Un tentativo comunque è stato fatto. Sono stati proposti tanti attaccanti come Aubameyang, Lacazette o Griezmann, ma nessuno convince fino in fondo.