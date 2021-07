Juventus – Ronaldo è atterrato a Torino, quale sarà il suo futuro?

Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino con il suo jet privato. E ora quale sarà il futuro del bomber della Juventus?

redazionejuvenews

Oggi pomeriggio Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino, domani il fuoriclasse portoghese è atteso alla Continassa. I vicini di casa torinesi di CR7 hanno rivelato che la moderna villa dell'attaccante della Juventus è in fermento da giorni, pronta a riaccoglierlo. Nessuna traccia però delle famose auto che Cristiano aveva portato via a maggio e che avevano fatto pensare al peggio. L'ex Real Madrid passerà la giornata con la famiglia per riambientarsi e poi domani andrà alla Continassa ad incontrare Massimiliano Allegri. Un incontro fondamentale per decidere il suo futuro.

Come detto ieri ai microfoni di Sky Sport da Pavel Nedved: "Ronaldo? Sì, torna. È stato convocato per lunedì, rimarrà con noi". Verità o bugia? Molto probabilmente sarà veramente così, Cristiano Ronaldo rimarrà un altro anno a Torino. Le motivazioni però sono tutte da chiarire. La Juventus è reduce da una stagione al di sotto delle aspettative, dove Ronaldo è comunque riuscito ad essere il miglior marcatore della Serie A. Il suo apporto alla fase offensiva bianconera è innegabile, ma da uno come lui è lecito aspettarsi sempre qualcosa in più. Proprio per questo motivo, Ronaldo sarebbe ben disposto a cambiare aria, accettare nuove sfide e tuffarsi in una esperienza, ma all'orizzonte non si vedono squadre interessate a lui. E il motivo è evidente.

Cristiano Ronaldo alla Juventus guadagna 31 milioni di euro all'anno e nessuna squadra in giro per l'Europa, neanche il ricchissimo Paris Saint Germain, ha a disposizione quella quantità di denaro. Di conseguenza il fenomeno portoghese ha tutti gli interessi di rimanere un altro anno a Torino, fino alla fine del suo faraonico contratto. Difficilmente la dirigenza bianconera deciderà di rinnovargli il contratto e quindi la prossima estate sarà libero di firmare con qualunque club. Il destino del classe 1985 è quindi ancora in Italia, almeno per un altro anno. Poi si vedrà.