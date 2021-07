Dall’Inghilterra: Pogba pronto all’addio, rifiutato un rinnovo da Paperone

Il francese sempre più lontano dai Red Devils

La Juventus ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione alla Continassa , dove Massimiliano Allegri sta allenando la squadra, anche se ancora a ranghi ridotti. A Torino infatti stanno rientrando ad uno ad uno i nazionali, con lunedì che ha visto il rientro di Merih Demiral, e oggi quello del portiere Wojciech Szczesny: il numero uno è arrivato direttamente alla Continassa senza passare per il J Medical, e si è messo subito a disposizione di Allegri e del preparatore dei portieri, per iniziare insieme a Perin e Pinsoglio la preparazione in vista della prossima stagione.

Allegri avrà ad inizio agosto il gruppo al completo, al netto dei nuovi acquisti che ancora devono essere ufficializzati: in attesa di chiudere con il Sassuolo per Locatelli, la Juventus non ha smesso di seguire la situazione legata al francese Paul Pogba. Dopo un'annata e un Europeo sottotono, il Polpo è pronto a lasciare l'Inghilterra e il Manchester United, come dimostrato dalla proposta di rinnovo rifiutata dal giocatore: stando a quanto riporta il Mirror infatti, Pogba avrebbe rifiutato il prolungamento del contratto alla cifra di 60 milioni di euro lordi annui. Tanti soldi che fanno però capire quale sia la volontà del giocatore, con PSG e Juventus in prima fila per approfittarne.