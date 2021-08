SZCZESNY 3 - Partita da poco più che spettatore fino al 50', quando un suo brutto errore manda Pereyra sul dischetto per il gol dell'Udinese. In seguito continua a mancare di sicurezza: non blocca palloni facili e sul finale regala il pallone del 2-2 a Okaka. Prestazione orrenda, con entrambi i gol friulani sulle sue spalle. Da solo vanifica il lavoro fatto dal resto della squadra.