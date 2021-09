Ronaldo: “L’Inter è la favorita, ma la Juventus è sempre la Juventus”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Ronaldo Il Fenomano ha parlato della prossima Serie A: Inter favorita ma attenzione alla Juventus.

redazionejuvenews

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Ronaldo Luís Nazário de Lima, meglio noto come "Il Fenomeno", ha parlato del prossimo campionato di Serie A. “Per me la grande favorita resta l’Inter campione in carica - Ha rivelato l'ex nerazzurro -. Lukaku è andato via, però la squadra rimane forte ed equilibrata, ha preso Dzeko e ha concluso altri acquisti di peso, nel gruppo ci sono tanti giovani interessanti. Io sono interista, con l’Inter mantengo un rapporto speciale e vorrei che vincesse sempre. L’ultimo campionato è stato bellissimo, “abbiamo” interrotto la striscia vincente della Juventus, ce lo ricorderemo a lungo. Peccato che Lukaku sia ritornato in Inghilterra, ma è difficile resistere quando i top club della Premier chiamano. Il Chelsea ha fatto valere tutto il suo potere finanziario”.

Il suo omonimo, Cristiano Ronaldo, questa estate ha lasciato l'Italia per tornare al Manchester United. Su di lui "Il Fenomeno" ha detto: “Quella tra Cristiano e la Juventus è stata una bella storia e ha portato benefici al calcio italiano, lo ha fatto riscoprire nel mondo, lo ha reso di nuovo competitivo ai massimi livelli. Un magnifico passaggio. Cristiano ha preferito partire, ma il discorso non cambia. Hanno perso CR7, ma la squadra è forte lo stesso. Attenzione, la Juventus è sempre la Juventus... Per esempio hanno riportato a Torino Kean, che a me piace”.

Chiosa finale sul Milan e il suo ritorno in Champions League: “È importante che sia ritornato in Champions League, ai suoi livelli. Il calcio ha bisogno di squadre importanti. Il Milan è di nuovo competitivo per la Serie A e per l’Europa. Ibra è fortissimo, gli anni per lui non contano e non valgono. È una roccia, ha un fisico da trentenne, non da quarantenne, garantirà i soliti risultati perché sa gestirsi come un super professionista. È venuto a trovarmi quest’estate nella mia casa delle vacanze a Ibiza. Una giornata fantastica, ci siamo divertiti, abbiamo parlato tanto, di calcio e di altro. È arrivato con la sua famiglia, con i suoi figli molto bravi”.