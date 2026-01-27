Juventus, Romano su Spalletti: “Si vuole andare avanti insieme”

Fabrizio Romano fa il punto sui rinnovi di contratti in casa Juve. Dal rinnovo di Spalletti fino a quello di McKennie.

Attraverso il suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato in merito al futuro di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Si farà, vi dico da settimane qui sul canale e insisto: Spalletti rinnoverà con la Juve, vedremo quando, racconteremo di più sulle condizioni, ma tutte le parti vanno verso la stessa direzione: si vuole andare avanti insieme e direi che insomma il campo sta confermando l’ottimo lavoro di Luciano Spalletti”.

Diversa invece la questione legata a Weston McKennie: “Ad oggi non ci sono novità definitive. Quando all’inizio stagione sembrava sempre che McKennie fosse fuori dai progetti. Io credo che Weston McKennie stia sempre dimostrando di essere veramente da Juve, nella disponibilità, nella versatilità, nella capacità, nel giocare i ruoli diversi sempre con un rendimento altissimo. Io credo che la Juve ci debba pensare, poi ovviamente ci sono le valutazioni tecniche, economiche”. Queste le parole di Romano.