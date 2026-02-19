Juventus, Romano su Kalulu: “Il club lo considera un giocatore fondamentale”

Fabrizio Romano, tramite un video postato su YouTube, ha parlato del futuro di Pierre Kalulu.

“Sta facendo molto bene alla Juventus Pierre Kalulu. Certamente uno dei giocatori più affidabili del nostro campionato, sempre in campo, un giocatore che per la Juve rappresenta il presente ma anche il futuro, rappresenta il tipo di operazione perfetta. La società è molto contenta di quello che è stato fatto con Kalulu, al di là della versatilità, la qualità delle prestazioni del giocatore, la serietà, la professionalità.

Nelle ultime settimane si è parlato di osservatori della Premier League, del Manchester United, di tante squadre all’estero. Per quanto riguarda Kalulu, ragazzi, seguire un difensore di talento come come lui è normale, come accade con tutti i difensori di talento del nostro campionato e non solo, ma posso garantire che la Juventus lo considera, da quanto mi risulta, un giocatore assolutamente centrale nel proprio progetto”.