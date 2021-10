Kean: “Vittoria importante per la Juventus. Vincere era fondamentale”

Intervistati al termine di Juventus-Roma, Moise Kean e Mattia De Sciglio hanno commentato la vittoria bianconera sui giallorossi

Ieri sera la Juventus di Massimiliano Allegri è uscita vincitrice nel big match contro la Roma di Josè Mourinho. Partita complessa per i bianconeri, che hanno dovuto affrontare un avversario di assoluto livello come i giallorossi. La vittoria porta la firma di Kean e Szczesny, il primo autore del gol e il secondo abile nel parare il rigore di Veretout. I bianconeri portano a casa tre punti di fondamentale importanza che permettono ai tifosi di sognare ancora. La Juventus si giocherà il tutto per tutto domenica prossima, quando affronterà l'Inter di Simone Inzaghi: la rimonta è possibile.