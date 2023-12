Juventus-Roma: il focus sulla squadra giallorossa

"La Roma, reduce dalla vittoria casalinga contro il Napoli, arriva a Torino da sesta forza in campionato e a caccia di punti importanti nella corsa alla zona Champions League - nel match di sabato 30 dicembre alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Un gruppo quello giallorosso che ha delle peculiarità e delle caratteristiche chiare, primatista in Serie A per gol segnati negli ultimi 15 minuti di gioco: sono 26 quelli realizzati dai giallorossi dal 75’ in poi, compresi nove degli ultimi 11 - eguagliato così il record nella storia della Roma nel massimo campionato italiano in un anno solare (26 anche nel 2016). La squadra allenata da Mourinho è l’unica in Serie A a non aver subito reti da fuori area nelle prime 17 giornate, frutto anche del fatto che la Roma ha concesso 164 tiri totali ai propri avversari - anche in questo nessuno ha fatto meglio della difesa giallorossa. Come la Juventus, anche i nostri prossimi avversari hanno trovato la via del gol in questo stagione con 12 giocatori diversi e sono i più prolifici quando si vanno a considerare il numero di reti realizzate di testa in Serie A: ben otto, davanti ai ragazzi di mister Allegri che ne hanno segnati sette.