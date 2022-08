Juventus-Roma 1-1: i bianconeri giocano solo un tempo e frenano ancora

Nella terza giornata di Serie A la Juventussfida la Roma nell'anticipo delle 18,30 del sabato. I bianconeri arrivano alla sfida dal deludente pareggio per 0-0 contro la Sampdoria, mentre i giallorossi sono reduci da due vittorie consecutive, entrambe per 1-0. Massimiliano Allegri schiera il solito 4-3-3 con Szczesny che ritorna in porta. In difesa sorpresa Danilo come centrale, di fianco a Bremer, con De Sciglio e Alex Sandro sulle fasce. A centrocampo confermati Rabiot e Locatelli, coadiuvati dal baby Miretti. In avanti Cuadrado e Kostic dovranno rifornire Vlahovic. Gli ospiti rispondono con il 3-4-2-1, con Rui Patricio in porta e Smalling in difesa. Spinazzola titolare a sinistra, così come Matic al centro. Il pacchetto offensivo è invece composto da Pellegrini, Abraham e l'ex Dybala.