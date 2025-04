Juventus, il ricordo del 4-3 con la Roma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del 4-3 con la Roma di tre anni fa.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Non è esagerato sostenere che Roma-Juventus 2021-22 sia stato, in assoluto, uno dei precedenti più pazzi fra bianconeri e giallorossi all’Olimpico. UN PRIMO TEMPO “NORMALE” I primi 45 minuti della sfida dell’Olimpico non fanno presagire l’eccezionalità dell’andamento della gara. Se non indicare che in tempi rapidi la Juve ha lo spirito di reazione giusto: al gol di Abraham risponde Dybala, oggi proprio giallorosso, dopo 7 minuti. L’assist è di Federico Chiesa, costretto poi a uscire dal campo per il grave infortunio al ginocchio sinistro, che lo terrà a lungo lontano dagli impegni agonistici. Mkhitaryan-Pellegrini: a inizio ripresa l’uno-due determinato dai giallorossi sembra prefigurare un risultato definito. Ma a 20 minuti dal termine Locatelli devia di testa un cross di Morata. É il segnale che l’incontro può avere ancora doversi sviluppi”.

Il gol di Kulusevski

“L’IMMEDIATO 3-3 La Juve cresce nel gioco e nel morale, la Roma sbanda. Due minuti dopo avere accorciato le distanze, i bianconeri pareggiano in mischia. A mettere il pallone alle spalle di Rui Patricio è Kulusevski. Minuto 77: la Juve sorpassa la Roma. Lo fa con De Sciglio, che approfitta di un’incertezza di Smalling per girare a rete di destro. Il quadro della gara si è completamente capovolto, ma non è finita qui. C’è ancora un grande episodio che si deve compiere. IL SOLITO TEK Per rendere la trama della partita ancora più ricca c’è bisogno di una scena determinante. A 8 minuti dal termine la Roma ha la possibilità di pareggiare con Pellegrini dagli 11 metri. Ma il grande ex dice no e respinge il tiro. Non è una novità: Szczesny lo aveva già fatto anche all’andata con Veretout”. Intanto ecco le parole di Canovi<<<