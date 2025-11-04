Juventus, senti Rocchi: "Contatto Goglichidze-Yildiz? Preferivamo..."

Le parole rilasciate da Gianluca Rocchi nell'ultima puntata di Open VAR su DAZN: il suo pensiero sul contatto tra Goglichidze e Yildiz

Nell’ultima puntata di Open VAR su DAZN, è stato commentato e approfondito l’episodio del penalty concesso alla Juventus contro l’Udinese per un contatto tra Goglichidze e Yildiz. Durante la trasmissione, inoltre, è stato anche mandato in onda l’audio del dialogo tra l’arbitro e la sala VAR, seguito dal commento del designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Di posizione la posizione ufficiale di Rocchi in merito a tale episodio arbitrale:

“Questo è un contatto, ma non è un calcio di rigore. La decisione finale per noi sarebbe stata quella di lasciare giocare. La revisione è comunque corretta, perché si tratta di un fallo per la difesa o, eventualmente, di un contatto non punibile. Giusto quindi farlo rivedere all’arbitro, che poi decide in autonomia.

Di Bello ha scelto di assegnare il rigore, ma secondo la linea che ci siamo dati, il contatto non è sufficiente per giustificare un penalty. È una situazione soggettiva e opinabile, ma la nostra è una scelta strategica: in un campionato così complesso, gli interventi arbitrali devono essere chiari, perché possono cambiare l’esito di una partita. Preferivamo il non-rigore”.