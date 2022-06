Pogba: solo la firma lo separa dal ritorno in bianconero

Il calciatore francese e la Juventus hanno trovato l'accordo per il ritorno a Torino dell'ex Manchester United. A separare le ultime questioni burocratiche

La Juventus sta cercando di anticipare le mosse sul mercato per preparare al meglio la stagione, consegnando ad Allegri la squadra quasi finita già dal primo giorno di ritiro. La prossima stagione inizierà due settimane prima, a causa dello stop ai campionati per disputare il Mondiale in Qatar, e i bianconeri vogliono arrivare pronti ai blocchi di partenza, per non ripetere quanto successo la scorsa stagione. Per questo la dirigenza si sta muovendo in anticipo, e sarebbe ormai conclusa la trattativa per il primo rinforzo. Paul Pogba tornerà infatti a Torino, a meno di clamorosi ribaltoni, e si attende solo il giorno dell'annuncio, con Sky Sport UK che parla di un tempi imminenti, ipotizzando possa avvenire in concomitanza con l'uscita del documetario sul giocatore, presentato dallo stesso sul suo profilo Instagram.