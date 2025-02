Juventus, i risultati del settore giovanile: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati delle giovanili.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono state 4 le gare ufficiali andate in scena nel week-end del 15-16 febbraio 2025. Gare che hanno visto coinvolte l’Under 19 e l’Under 17 femminili e l’Under 17 e l’Under 14 maschili. Da segnalare il successo per 3-2 dell’Under 16 maschile di Claudio Grauso in una gara della “Al Abtal Cup” – una manifestazione amichevole internazionale – contro i pari età del Panathinaikos. Gara che è stata disputata presso l’Allianz Training Center di Vinovo. Di seguito il recap, squadra per squadra! UNDER 19 FEMMINILE Prestazione straripante della Primavera bianconera guidata da Marco Bruzzano che supera 6-1 le pari età della Fiorentina grazie alle doppiette di Ferraresi e di Zamboni e alle reti di Copelli e di Piccardi. Con questo successo le nostre ragazze hanno conquistato aritmeticamente l’accesso alla Final Four del campionato. UNDER 17 FEMMINILE Vince in trasferta anche la squadra di Mister Scarcella che, in occasione della prima giornata del campionato interregionale, supera 1-4 le pari età del Milan. Di Volpini, autrice di una doppietta, Copelli e Grigolo le reti delle bianconere”.

Le altre gare

"UNDER 17 MASCHILE Vittoria roboante anche per i ragazzi allenati da Matteo Cioffi che superano 1-6 in trasferta i pari età della Sampdoria. A segno per i bianconeri: Amaradio, autore di una tripletta, Barido, Elimoghale e, dalla panchina, uno dei due fratelli Durmisi, Arman. Di seguito il tabellino dell'incontro. UNDER14 MASCHILE Finisce 0-3 la sfida tra l'Under 14 del Como e quella bianconera guidata da Mister Pecorari nella gara valida per la terza giornata di ritorno del campionato "Under 14 Pro". In Lombardia sono decisive per la Juventus le marcature, tutte realizzate nel corso del secondo tempo, di Elliot Osasenaga, Mobilia – subentrato a gara in corso – e Laruccia".