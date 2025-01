Juventus, i risultati dell’attività di base: il report

TORINO

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'attività di base.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Anche nella settimana (corta) del 7-12 gennaio 2025 sono stati tanti gli impegni che hanno visto coinvolte le nostre squadre dell’Attività di Base: dai numerosi test match – con squadre professionistiche e dilettantistiche – ai diversi tornei regionali. In questa settimana (corta) – che non ha preso in considerazione l’Epifania – non c’è stato spazio per le consuete gare ufficiali. Buona lettura! IL SABATO DELL’ATTIVITÀ DI BASE TORNEI REGIONALI UNDER 13 (ROSSI)

Primo posto per l’U13 di Mister Rossi alla “Carmagnola Cup”, manifestazione sportiva andata in scena in provincia di Torino – a Carmagnola nello specifico – e dedicata a squadre dilettantistiche U13. I nostri bianconeri hanno chiuso la manifestazione da imbattuti, con due vittorie in tre partite disputate”.

Le altre gare

“SQUADRE AFFRONTATE (U13) Infernotto, Saluzzo e SCA Asti. Under 13 – Mister Rossi | 11-01-2025 UNDER 7 (BOSCOLO) Seconda classificata, da sotto età, l’U7 di Mister Boscolo alla “Carmagnola Cup”, manifestazione sportiva andata in scena in provincia di Torino – a Carmagnola nello specifico – e dedicata a squadre dilettantistiche U8. I nostri piccoli bianconeri hanno chiuso la manifestazione con una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

SQUADRE AFFRONTATE (U8) Fossano, Luserna e Saviglianese. Under 7 – Mister Boscolo | 11-01-2025 LA DOMENICA DELL’ATTIVITÀ DI BASE TORNEI REGIONALI UNDER 11 FEMMINILE (GIORDANO) Settima classificata l’U11 femminile di Mister Giordano al torneo “Sotto l’albero”, evento sportivo andato in scena in provincia di Torino – a Settimo Torinese nello specifico – e dedicato a squadre U11 maschili.

Under 11 femminile – Mister Giordano | 12-01-2025 UNDER 11 (COMITO) Due vittorie, da sotto età, in altrettante partite per l’U11 di Mister Comito al torneo “Cristalli di Neve”, evento sportivo andato in scena a Grugliasco – in provincia di Torino – e dedicato a squadre dilettantistiche U12.

SQUADRE AFFRONTATE (U12) Collegno Paradiso e PSG. Under 11 – Mister Comito | 12-01-2025 UNDER 10 (BERNARDI) Primo posto per l’U10 di Mister Bernardi alla “Centogrigio Cup”, maifestazione sportiva andata in scena ad Alessandria e dedicata a squadre professionistiche U10 e dilettantistiche U11.

IL PERCORSO GIRONE INIZIALE Con quattro vittorie in altrettante partite la nostra U10 si è qualificata alla fase conclusia della manifestazione.