Juventus, per il rinnovo di Spalletti è tutto pronto!

In casa Juventus si aspetta soltanto l'ufficialità del rinnovo di Luciano Spalletti. Il tecnico sarà in bianconero anche la prossima stagione

La pausa per gli impegni delle nazionali arriva in un momento chiave per il futuro della Juventus e, in particolare, per quello di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le prossime due settimane saranno decisive per definire il rinnovo dell’allenatore, attualmente legato al club fino a giugno. La gara contro il Sassuolo potrebbe esser stata l’ultima prima di un nuovo accordo destinato a dare continuità al progetto tecnico bianconero.

La proposta della dirigenza

L’intenzione della dirigenza è chiara: evitare incertezze e blindare la guida tecnica prima del rush finale. I colloqui entreranno nel vivo proprio durante la sosta, con l’obiettivo di chiudere rapidamente. Sul tavolo c’è una proposta concreta: rinnovo di un anno con opzione per una stagione aggiuntiva. Una formula che garantirebbe stabilità a Spalletti, ma allo stesso tempo lascerebbe al club margine di valutazione in base ai risultati futuri.

I numeri di Spalletti con la Juventus

Dal punto di vista sportivo, la Juventus di Spalletti ha mostrato segnali contrastanti. In campionato, i bianconeri hanno sempre occupato le prime posizioni con un bottino superiore ai 50 punti, restando pienamente in corsa per un piazzamento in Champions League, nonostante le possibilità inizino a ridursi. Il rendimento recente ha rallentato una corsa che sembrava più solida: nelle ultime settimane sono arrivati risultati altalenanti, con una media punti in calo e qualche difficoltà nella gestione delle partite.

Dal punto di vista realizzativo, la squadra mantiene numeri interessanti, con un attacco tra i più produttivi della Serie A e diversi giocatori già oltre quota cinque gol stagionali. Meno solida, invece, la fase difensiva, che dopo un avvio molto promettente ha mostrato qualche crepa, soprattutto contro avversari più organizzati.

Obbiettivo: continuità

Definire il rinnovo durante la sosta permetterebbe alla squadra di concentrarsi esclusivamente sul campo. Con la fiducia della società, Spalletti potrebbe affrontare le ultime partite con maggiore serenità, senza il peso delle voci sul proprio futuro. Un accordo rapido contribuirebbe anche a compattare l’ambiente, eliminando distrazioni in un momento decisivo della stagione.