Juventus, ufficiale il rinnovo di Cuadrado

La società bianconera ha comunicato, tramite il suo sito internet, il rinnovo del contratto per il giocatore, che rimarrà in bianconero fino alla fine della sua carriera

Aggettivo che indica qualcosa che non si può sciogliere, in senso figurato un legame molto forte.

La storia di Juan in bianconero si costruisce partita dopo partita e minuto dopo minuto: sono ben 18274, per un totale di 262 partite.

Soltanto scorsa stagione ha fornito 10 assist in Serie A, 17 in tutte le competizioni, record partendo dalla difesa; e ancora a proposito di assist, da quando è alla Juve nessuno, in quanto a numeri, ha fatto meglio di lui. In questa, invece, ha già messo a segno 5 gol, che per lui eguaglia i record datati 2015/16 e 2017/18.