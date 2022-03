Juventus: dopo il no a Dybala si trattano gli altri rinnovi

La dirigenza della squadra bianconera è pronta a incontrare i suoi giocatori in scadenza di contratto per parlare con loro mettendo nero su bianco gli accordi

La Juventus è arrivata alla pausa per le Nazionali dopo la vittoria ottenuta contro la Salernitana, che ha consentito ai bianconeri di consolidare il loro quarto posto , con 8 punti di vantaggio sull'Atalanta, che però ha una partita in meno, e di avvicinarsi alle prime posizioni, con l'Inter distante un punto, ma con una partita in meno, e il Napoli quattro. Una classifica di gran lunga migliore rispetto a quella di gennaio, che vedeva i bianconeri a 10 punti dal quarto posto e con più di un piede fuori dalle posizioni valevole per la qualificazione alla prossima Champions League . Un distacco recuperato in pieno, con la squadra di Allegri ora quarta, anche se fuori dall'attuale coppa dalle grandi orecchie a causa della sconfitta contro il Villareal .

Un'uscita, quella dalla Champions League, che i calciatori bianconeri sono riusciti a smaltire subito, e che Allegri spera non lasci scorie per le prossime partite. Alla ripresa del campionato i bianconeri scenderanno in campo contro l'Inter, in una gara che potrebbe dire molto del loro futuro. Futuro che è legato anche ai rinnovi di contratto che la società bianconera dovrà affrontare nei prossimi giorni, come affermato a gennaio: la questione più importante e pressante è stata affrontata, con il rinnovo di Paulo Dybala che non avverrà. La dirigenza ha infatti deciso di non fare alcuna offerta per il rinnovo del contratto del calciatore argentino, che così sarà libero da giugno di scegliere la squadra che preferirà per il proseguo della sua carriera.