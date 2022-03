Calciomercato Juventus, Rudiger ma non solo: sorpresa da 30 milioni!

La Juventus prosegue nella sua ricerca dei giocatori giusti su cui puntare durante il prossimo calciomercato estivo. Le esigenze sono diverse e già ben chiare: Massimiliano Allegri avrà bisogno di rinforzi in tutti i reparti . E non potranno essere innesti qualsiasi, ma dovranno arrivare giocatori di un certo calibro.

Per quanto riguarda la difesa, serviranno un difensore centrale e un terzino sinistro, entrambi titolari. Per la zona centrale della retroguardia, il nome più caldo degli ultimi tempi è quello di Antonio Rudiger, che potrebbe svincolarsi a parametro zero dal Chelsea. Una ghiotta occasione di mercato per la Juve, che infatti ci sta provando seriamente.