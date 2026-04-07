Juventus, sul rigore parato da Di Gregorio c’è l’aiuto di Pinsoglio

I 3 portieri della Juventus sono stati decisivi. Perin nel primo tempo, Di Gregorio nel secondo, ma anche Pinsoglio è stato fondamentale.

Riscatto. La parola chiave che riassume la partita di ieri della Juventus. Una vittoria importantissima per la classifica dei bianconeri, che sfruttano i passi falsi di Roma e Como. La squadra di Fabregas, attualmente al quarto posto, dista soltanto un punto, complice il pareggio contro l’Udinese arrivato nel primo pomeriggio di ieri. Gasperini e la Roma si allontanano dopo la sconfitta sonora contro l’Inter e restano a 3 lunghezze dalla Juventus. Nel successo dei bianconeri i protagonisti assoluti sono stati Bremer e McKennie con i loro gol, e un super Di Gregorio con il suo rigore parato. Occhio al dettaglio che inserisce anche Pinsoglio in questa lista.

Il rigore parato da Di Gregorio e Pinsoglio

Il portiere ex Monza è dovuto subentrare al 46esimo dopo l’infortunio rimediato da Perin, che già nel corso del primo tempo aveva percepito qualche fastidio. Di Gregorio si è fatto trovare pronto, d’altronde il titolare della squadra è stato lui per buona parte della stagione. Entrare in un match così pesante era una prova di fiducia per l’UomoDiGre, che ieri è tornato a volare.

Sul risultato di 2-0, al 75esimo, viene fischiato un calcio di rigore per il Genoa dopo un intervento sulla linea dell’area di rigore di Bremer. Durante l’intervento del VAR, i telecronisti hanno sottolineato come Pinsoglio sia entrato in campo per consegnare un bigliettino a Di Gregorio. Un gesto che si è rivelato fondamentale, perché su quel foglietto c’erano scritti i vari modi di calciare i rigori dei giocatori del Genoa. “32 apre; 77 guarda per chiudere; 9 chiuso; 18 centrale; 3 aperto; 22 chiuso”, questo il contenuto del bigliettino.

Sul dischetto si è presentato Aaron Martin, il numero 3, che ha calciato esattamente come scritto nelle indicazioni arrivate a Di Gregorio. Il numero 16 bianconero è stato bravo a seguirle e a parare il rigore, compiendo poi un altro mezzo miracolo sul secondo tentativo successivo ancora di Martin.

Di Gregorio, la rinascita e le parole di Spalletti

Appena conclusa l’azione del penalty, Di Gregorio ha alzato le braccia e gli occhi al cielo, dedicando la parata al suo papà Marcello, scomparso quando lui aveva soltanto 13 anni. Un periodo difficile per il portiere juventino, complicato ulteriormente dalla perdita del posto da titolare. Spalletti l’ha spronato nel post partita parlando così: “Ci voleva una roba forte, di livello e doveva nascere da lui […]. Ci aveva messo qualcosa di suo perché gli venisse sfilata la maglia e ci ha messo qualcosa di suo per riprendersi la maglia. Se l’è presa da solo facendo vedere il suo livello. Questo è perfetto”.

Adesso, in attesa dei risultati dei test svolti in mattinata da Perin, Di Gregorio è pronto a difendere i pali della Juventus. Nonostante sia probabile il suo addio in estate, vuole lasciare ai propri tifosi l’idea di un giocatore che ci ha sempre dato tutto per la squadra, e che non li abbandonerà nel momento più importante.