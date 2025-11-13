Juventus, quando rientra Bremer? Le ultime sul brasiliano

Il centrale brasiliano continua a lavorare al fine di tornare a disposizione della Juventus: le ultime sulle sue condizioni

Proseguono in casa Juventus le operazioni di recupero di quei giocatori che in questa prima parte di stagione hanno dovuto fare i conti con problemi di natura fisica. Tuttavia, per alcuni elementi dell’organico di mister Spalletti sarà necessario più pazienza e prudenza prima di poterli rivedere in campo con la maglia bianconera. Ne è un esempio sicuramente Gleison Bremer. Il centrale brasiliano, in particolare, ha lavorato a parte e, come previsto, per lui le tempistiche di recupero sono un pò più lunga dopo l’intervento al menisco.

Il giocatore bianconero, da questo punto di vista, si prefissa l’obiettivo di rientrare per il big match contro il Napoli, previsto il prossimo 7 dicembre. Gran parte dipenderà dalle sue condizioni fisiche, e per questo motivo sarà fondamentale avere prudenza al fine di prevenire eventuali problemi. In tal senso, il ritorno di Bremer potrebbe essere rinviato ancora un pò, precisamente tra la partita di Champions League contro il Pafos (prevista il 10 dicembre) e quella contro il Bologna (fissata al 14 dicembre).