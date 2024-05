Juventus, il report dell’allenamento in vista della partita del Bologna

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sull'allenamento. Ecco il comunicato: "Dopo un giorno di riposo per il gruppo, rientrato ieri con la Coppa Italia da Roma, oggi la Juventus è tornata ad allenarsi: obiettivo è concludere al meglio il campionato, forti dei due traguardi conquistati, la qualificazione in Champions League e, ovviamente, la Finale di mercoledì. Alle viste c’è la trasferta a Bologna, in programma lunedì sera al “Dall’Ara”. La squadra si è ritrovata al mattino alla Continassa: scarico per i giocatori maggiormente impegnati in Finale, lavoro in campo su possesso palla schierato e partitella finale per il resto del gruppo. Domani in campo ancora al mattino".