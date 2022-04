Juventus-Venezia: designato l’arbitro della partita

La squadra bianconera scenderà in campo all'ora di pranzo domenica per la penultima partita in casa della stagione, in programma contro il Venezia

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo domenica alle 12:30 per la partita contro il Venezia, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri giocheranno la penultima partita della stagione tra le mura amiche, che vedranno l'ultima sfida in programma contro la Lazio tra due settimane.

Nella partita contro i lagunari, in piena lotta per la retrocessione ma con un passo quasi nella serie cadetta, i bianconeri cercheranno di ottenere i tre punti che darebbero la certezza quasi matematica per la Champions League del prossimo anno. Ad arbitrare la partita tra la Juventus e il Venezia sarà AlessandroProntera della sezione di Bologna. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti DiIorio e Lombardo, con IV uomo Marcenaro. Al VAR agirà Mazzoleni, AVAR Di Vuolo.

Per il fischietto della sezione di Bologna sarà la prima direzione di gara all'Allianz Stadium e alla Juventus, mentre il Venezia lo ha incrociato in tutte e tre le serie. Queste le altre designazioni per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A, al via sabato 30 aprile.

CAGLIARI – H. VERONA Sabato 30/04 h. 15.00

ORSATO

DE MEO – ZINGARELLI

IV: GIUA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GIALLATINI

NAPOLI – SASSUOLO Sabato 30/04 h. 15.00

RAPUANO

MOKHTAR – FIORE

IV: MERAVIGLIA

VAR: DIONISI

AVAR: LONGO

SAMPDORIA – GENOA Sabato 30/04 h. 18.00

MARESCA

PAGANESSI – COLAROSSI

AYROLDI

VAR: IRRATI

AVAR: COLOMBO

SPEZIA – LAZIO Sabato 30/04 h. 20.45

PAIRETTO

PERROTTI – AFFATATO

IV: GARIGLIO

VAR: NASCA

AVAR: VALERIANI

JUVENTUS – VENEZIA h. 12.30

PRONTERA

DI IORIO – LOMBARDO

IV: MARCENARO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO

EMPOLI – TORINO h. 15.00

COSSO

PALERMO – D’ASCANIO

IV: MARCHETTI

VAR: PEZZUTO

AVAR: NASCA

MILAN – FIORENTINA h. 15.00

VALERI

VIVENZI – RANGHETTI

IV: MARINELLI

VAR: IRRATI

AVAR: ZUFFERLI

UDINESE – INTER h. 18.00

CHIFFI

TOLFO – PAGLIARDINI

IV: BARONI

VAR: BANTI

AVAR: VOLPI

ROMA – BOLOGNA h. 20.45

FABBRI

RASPOLLINI – DI GIOIA

IV: CAMPLONE

VAR: PICCININI

AVAR: ALASSIO

ATALANTA - SALERNITANA Lunedì 02/05 h. 20.45

GUIDA

BERTI – MASTRODONATO

IV: SANTORO

VAR: DI PAOLO

AVAR: TEGONI