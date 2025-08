Juventus-Reggiana: out Weah, Douglas Luiz e Arthur

I tre giocatori continuano ad allenarsi con il gruppo ma non sono stati convocati per la prima amichevole stagionale

La Juventus è scesa in campo contro la Reggiana per la prima amichevole stagionale. La partita è terminata per 2-2, con il tecnico Igor Tudor che ha mandato in campo due formazioni diverse tra il primo e il secondo tempo. Prime indicazioni e prima sgambata quindi, con la squadra che continuerà ora la preparazione in Germania nel quartier generale dell’Adidas.

Nemmeno in panchina

La prima cosa che è saltata all’occhio di questa amichevole però, è stata l’assenza anche dalla panchina di tre giocatori, considerati dai bianconeri in partenza e quindi sul mercato. Arthur, Weah e il brasiliano Douglas Luiz infatti non hanno preso parte alla sfida, nonostante si allenino con il resto della squadra, segno che ormai il loro futuro in bianconero è segnato.