Juventus-Reggiana: domani mattina la prima amichevole estiva

I bianconeri scenderanno in campo contro la squadra granata per il primo test amichevole della preparazione estiva

La Juventus si sta allenando alla Continassa per preparare l’inizio della stagione. I bianconeri si sposteranno tra pochi giorni in Germania per la seconda parte del ritiro, che li vedrà ospiti, come lo scorso anno, del quartier generale dell’Adidas. Intanto però, domani è in programma il primo test amichevole della nuova stagione, che vedrà i bianconeri scendere in campo a porte chiuse.

Test importante

I bianconeri giocheranno alle 11 di mattina in amichevole contro la Reggiana, in una partita dove non saranno ammessi giornalisti e tifosi, ma che verrà trasmessa in diretta da DAZN. Un primo banco di prova importante, con Tudor che dovrebbe affidarsi al collaudato 3421, nel quale però potrà provare i suoi schemi e i suoi movimenti, con i giocatori che li stanno assimilando in questa prima parte di ritiro, e che cercheranno di metterli in pratica al meglio.