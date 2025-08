Juventus-Reggiana: finisce 2-2 la prima amichevole stagionale

I bianconeri sono scesi in campo alla Continassa per la prima amichevole stagionale contro la formazione di Serie B

La Juventus è scesa in campo questa mattina nella prima amichevole della stagione contro la Reggiana. Sul campo dello Juventus Training Center, i bianconeri hanno sfidato la formazione di Serie B, in una partita terminata con il risultato di 2-2. Prime indicazioni per Igor Tudor, con la squadra scesa in campo con due diversi 11 tra il primo e il secondo tempo.

Prima uscita stagionale

Molte quindi le indicazioni arrivate al tecnico da questa prima sgambata stagionale, con alcuni giocatori che si sono già messi in mostra, come Adzic, e altri che hanno iniziato a rimettere minuti nelle gambe. Bremer è infatti tornato titolare al centro della difesa bianconera dimostrando una ritrovata condizione e forma fisica, che continuerà a migliorare per arrivare al meglio all’inizio della stagione. La partita ha visto andare in gol Conceicao e Vlahovic, con il serbo che è sembrato in forma e reattivo.